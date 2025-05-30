俞承豪持续数年来低调行善 除了支付病童医药费，也独自参与流浪猫的公益服务

演员俞承豪为善不欲人知，默默行善的美谈也在近期传出。5月29日据韩国媒体NEWSEN报导，演员俞承豪为了受到病痛折磨的孩子们支付医药费，并且数年来，俞承豪在没有经纪人陪同的状况下，独自参与流浪猫相关的公益服务。

最近参与话剧《杀戮凯撒》演出而登上剧场舞台的演员俞承豪，在演出期间上下班的影片中也传出了他温暖的善行美谈。其中有位网友表示，自己的女儿生病了，在医院治疗的时候曾经获得俞承豪捐款的支援协助。网友表示自己与妻子始终对於俞承豪相当感谢，而俞承豪行善非常低调，就连经纪公司也不知道他的捐款行动，据说是他从童星时期出道，对於孩子们的感受更加不同。



最近俞承豪作为饮食品牌麦当劳的Happy Walk宣传大使，除了将自己参与活动的费用全额捐出以外，更加码捐出1000万韩元给韩国RMHC。本次的捐款将包含为首都圈内的麦当劳叔叔之家（为了需要长期治疗的儿童患者，以及他们的家人准备的第二个家），让儿童患者以及其家人能够安心接受治疗。



俞承豪也是知名的流浪猫公益奉献者，数年来他没有经纪人同行，总是自行开车前往进行流浪猫相关公益服务，他在SNS帐号的介绍文字写著「猫咪的地球征服」后面也贴了两只猫的表情符号，这两只猫也是他所领养的流浪猫，由此可见他对於动物的保护相当投入。俞承豪也曾在去年8月接受了JTBC新闻台的专访，曾提到他的目标，是希望能透过演戏尽可能存多点钱，经营一个动物保护所。



俞承豪所属公司333表示，虽然演员俞承豪持续不断地进行捐款与公益服务，不过如果这些行动让太多人知道了，他会觉得有点害羞，公司也不太清楚具体内容，同样是透过了粉丝们的目击并转述才得知。而目前俞承豪在7月20日之前都将在西江大学的大剧场演出话剧《杀戮凯撒》。

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