黃致列為《福秀回來了》獻聲OST，深情唱出男主俞承豪的苦與痛…
韓劇 2018年12月17日 星期一13:50 MiJimin
【文內有最新劇照】OMG…俞承豪的表情，配上黃致列的歌聲，也太無敵！今晚一起死守本放吧～（黃致列也曾為俞承豪主演的韓劇獻聲，大家記得是哪一部嗎？）
SBS全新月火劇《福秀回來了》邀請到黃致列獻唱第三波OST《你在聽嗎》（듣고 있니），而這首歌也將在今晚正式公開。
今晚第5、6集的最新劇照中，姜福秀（俞承豪 飾）為了復仇回到了學校，穿回校服，但在當年事件的頂樓上，他的初戀宋秀貞（趙寶兒 飾）成為了學校的老師，而害他入獄的同學吳世浩（郭東延 飾）則成為了新任理事長，三人在頂樓再次聚首，過往的回憶再度湧上心頭，到底事件背後是否會有其他的真相呢？
福秀因為那一次的背叛事件而入獄，出來之後就只能當個「替身男」，背負著莫須有的罪名生活著，他心中所有的冤枉與痛苦心境，則以即將公開的OST裡唱出他的心聲。
《你在聽嗎》是一首相當悲傷的抒情歌，描述忘不了離開的人，充滿著思念的心情，用鋼琴搭配著黃致列的低沉音嗓，完美詮釋出歌詞中苦情男子的經歷。
▼黃致列也曾為俞承豪主演的《君主－假面的主人》中，獻聲第三波主打歌《哪怕只是瞬間》，讓大家回味一下吧！！！（網友Y. H自製MV中字）
（圖自：SBS／官方劇照）
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