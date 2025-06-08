俞承豪拍照实力堪比「老人机」，i-dle薇娟大惊失色！网赞意外有「真实女友感」

薇娟看到照片反应真的太可爱XD演员俞承豪最近在JTBC综艺《对决！彭俸彭俸》担任固定班底，女团i-dle成员薇娟也作为工读生加入彭铉淑的餐厅，和俞承豪成为「同事」。

昨晚更新的第8集里，接连营业5天的双方餐厅迎来休息日，由李俸源带领的餐厅因获胜而享受豪华游艇旅行，彭铉淑餐厅输掉店铺，只能在海边简朴地游玩，但不妨碍老板和工读生一起享受放松时光、增进感情。



薇娟看著在浅水区游玩的老板夫妻和俞承豪，忍不住拿起手机记录这一美好时刻，也请俞承豪帮她拍照。 俞承豪隐约记得大家拍照时都会压低镜头仰拍，於是很认真地找角度帮薇娟拍了好几张，但薇娟看到成品后瞬间咬住嘴唇、整个人僵住：「好像有点奇怪耶！」



原来俞承豪拍的照片要么没对齐地平线、要么逆光黑漆漆，而且每张都十分模糊：



而薇娟平时出游时妈妈帮忙拍的照片都是这样的... 真的是相当显著的不同啊！



其实俞承豪拍照技术「独特」是早已出名的，不仅自拍完全无法捕捉到本人的帅气，就连拍心爱的猫猫都与众不同。 这是俞承豪与爱猫「明月」：



这是俞承豪本人拍摄的明月... 他满怀爱意地写道：「每个淩晨都迎接我的明月，爱你。」



网友表示看在俞承豪帅气又人品好的份上原谅他拍照糟糕这件事，且认为他和薇娟在节目中的互动很疗愈，而且从某种角度来说，能用智慧手机拍出功能型手机的效果也是相当难得，意外有一种仿佛抓拍女友的真实感：「好像两千年初的Cyworld迷你小窝感性」「俞承豪应该没太谈过恋爱吧？ 看起来没有被女友调教过拍照技能kkk」「以俞承豪来说，已经算很努力了kkk」「至少擦一擦镜头吧kkk」「还好明月不会用IG」「长得好看的人对於拍美照缺乏渴望」「另一种意义的人生照片」。



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