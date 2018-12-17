WINNER《Idol Room》预告公开！不擅长运动的他们，竟让郑亨敦大喊：「这程度是运动天才啊！」
综艺 2018年12月17日 星期一12:44 Yuan
WINNER作为嘉宾出演《Idol Room》，日前也公开了预告。
主持人郑亨敦提到：「听说WINNER不擅长运动？」队长姜升润也说：「成员们是运动达人！」李升勋做了伏立挺身，金秦禹和宋旻浩挑战了瑜珈球，而姜升润和李升勋也进行「小猪摔跤」，这时郑亨敦更大喊：「这程度是运动天才啊！」
而制作组还准备了乒乓球，曾因为乒乓球被剃发的宋旻浩，实力看起来好像...（笑）！曾被《花样青春》制作组下达「偶像运动会禁止出演」的他们，运动程度到底是怎样呢？大家要记得锁定18日的播出。
另外，WINNER将在19日发行单曲《MILLIONS》，今日也公开了成员们的个人预告照，4人展现了各自的魅力。而在19日韩国时间下午5点，他们也将会在VLive进行直播，会介绍新曲并公开各种相关故事。
（图：Vlive、YG）
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Yenyu Yenyu 這集感覺會很好笑
53分前