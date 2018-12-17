WINNER《Idol Room》預告公開！不擅長運動的他們，竟讓鄭亨敦大喊：「這程度是運動天才啊！」
綜藝 2018年12月17日 星期一12:44 Yuan
WINNER作為嘉賓出演《Idol Room》，日前也公開了預告。
主持人鄭亨敦提到：「聽說WINNER不擅長運動？」隊長姜昇潤也說：「成員們是運動達人！」李昇勳做了伏立挺身，金秦禹和宋旻浩挑戰了瑜珈球，而姜昇潤和李昇勳也進行「小豬摔跤」，這時鄭亨敦更大喊：「這程度是運動天才啊！」
而製作組還準備了乒乓球，曾因為乒乓球被剃髮的宋旻浩，實力看起來好像...（笑）！曾被《花樣青春》製作組下達「偶像運動會禁止出演」的他們，運動程度到底是怎樣呢？大家要記得鎖定18日的播出。
另外，WINNER將在19日發行單曲《MILLIONS》，今日也公開了成員們的個人預告照，4人展現了各自的魅力。而在19日韓國時間下午5點，他們也將會在VLive進行直播，會介紹新曲並公開各種相關故事。
（圖：Vlive、YG）
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Yenyu Yenyu 這集感覺會很好笑
1小時前