允浩「拼了」！ 接连敬酒62杯，一名工作人员都不落下
综艺 2018年12月17日 星期一09:00 Sani
都知道允浩是「热情富翁」，没想到就连对待工作人员都这么热情啊！
近日DinDin做客《Radio Star》节目，聊到了因为一起拍摄真人秀《DUNIA》而变得亲近的东方神起成员允浩，对他的热情和为人大加称赞，甚至说允浩是「比父亲更尊敬的人」！
DinDin在节目中公开了他与允浩的「肉麻」对话：「节目结束后我发简讯给允浩说，遇到哥这样的人真的很开心，希望以后也一直保持联络。 结果允浩回我：没错Din啊，我们的关系不是END，而是ING！ 」让身为允浩同乡兼好友的洪真英肉麻到捂住脸XDD
而最令DinDin震惊的是，当时拍完节目后一起参加聚餐，走进餐厅前允浩突然搭著他的肩膀说：「Din啊，今天有62人，我就不多不少喝62杯！ 」结果明明不擅长喝酒的允浩真的向每一位工作人员都敬酒，连灌62杯酒让DinDin完全看傻眼！
敬酒归劲酒，不过希望允浩还是多照顾自己的身体，这样才能长长久久地热情下去呀~XD
（图源：允浩IG，《Radio Star》节目截图）
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