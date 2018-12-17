允浩「拼了」！ 接連敬酒62杯，一名工作人員都不落下
綜藝 2018年12月17日 星期一09:00 Sani
都知道允浩是「熱情富翁」，沒想到就連對待工作人員都這麼熱情啊！
近日DinDin做客《Radio Star》節目，聊到了因為一起拍攝真人秀《DUNIA》而變得親近的東方神起成員允浩，對他的熱情和為人大加稱讚，甚至說允浩是「比父親更尊敬的人」！
DinDin在節目中公開了他與允浩的「肉麻」對話：「節目結束後我發簡訊給允浩說，遇到哥這樣的人真的很開心，希望以後也一直保持聯絡。 結果允浩回我：沒錯Din啊，我們的關係不是END，而是ING！ 」讓身為允浩同鄉兼好友的洪真英肉麻到捂住臉XDD
而最令DinDin震驚的是，當時拍完節目後一起參加聚餐，走進餐廳前允浩突然搭著他的肩膀說：「Din啊，今天有62人，我就不多不少喝62杯！ 」結果明明不擅長喝酒的允浩真的向每一位工作人員都敬酒，連灌62杯酒讓DinDin完全看傻眼！
敬酒歸勁酒，不過希望允浩還是多照顧自己的身體，這樣才能長長久久地熱情下去呀~XD
（圖源：允浩IG，《Radio Star》節目截圖）
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