TOP 4收视率保证级演员！ 朴叙俊&朴宝英&徐玄振&朴信惠

TOP 4收视率保证级演员！ 朴叙俊&朴宝英&徐玄振&朴信惠

明星   2018年12月16日   星期日10:20   Sani   8

只要有他们就不愁收视率！ 难怪每次接拍新戏，都让观众们信心满满啊~

1. 朴叙俊

自从出演了一连串的大发电视剧：《Kill Me，Heal Me》、《她曾美丽》、《三流之路》、《金秘书为何那样》，朴叙俊就跻身「次时代爱情喜剧男神」行列，尤其是吻戏之浓烈深情每每引起讨论，还给他带来了「 吻戏匠人」的称号XDD

2. 朴宝英

小小只的朴宝英真的很激发人的保护欲！ 近几年主演的《哦！ 我的鬼神君》、《大力女子都奉顺》都超好看，人称「宝可爱」、「爱情喜剧妖精」，近期的电影《婚礼那一天》里更是演活了初恋的模样，男女老少都爱她，超有观众缘~

3. 徐玄振

徐玄振是拍完《又，吴海英》之后才被大家发现的一块隐藏宝石，之后主演的《爱情的温度》、《爱上变身情人》都口碑不俗， 她对每一部剧的角色也都做出了优秀的诠释，被称为「爱情喜剧女神」、「信看演（因为信任而看的演员）」。

4. 朴信惠

被称为「男神收割机」的朴信惠不仅每部戏都搭档人气男星，自身的演技、颜值和挑剧本的眼光也都十分可靠，自从2003年在SBS电视剧《天国的阶梯》中露面，几乎每年都有新作品，在 《继承者们》、《皮诺丘》等剧中的优秀演技为人称赞。 除了感情剧，朴信惠在历史剧、医疗剧等类型作品中也有出色表现，更凭2013年上映的电影《七号房的礼物》成为「千万级演员」，与玄彬合拍的新剧《阿尔罕布拉宫的回忆》正在热播中，一定要追啊！

（图源：KSD韩星网，《金秘书为何那样》、《婚礼那一天》、《爱上变身情人》、《阿尔罕布拉宫的回忆》剧照）

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留言/评论
  • Queena An
    很多人可能都不知道徐玄振是2001年出道的偶像歌手，後來轉為演員
    46分前
  • Yu Vicky
    Esther Kwan
    1小时前
  • See Avril
    除了申世京😂
    2小时前
  • Chiu Alma
    這些演員都很棒
    7分前
  • Chan YT Syron
    最爱4321(⊙o⊙)
    1小时前
→更多留言...(3)
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