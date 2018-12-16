TOP 4收視率保證級演員！ 朴敘俊&朴寶英&徐玄振&朴信惠

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只要有他們就不愁收視率！ 難怪每次接拍新戲，都讓觀眾們信心滿滿啊~

1. 朴敘俊

自從出演了一連串的大發電視劇：《Kill Me，Heal Me》、《她曾美麗》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》，朴敘俊就躋身「次時代愛情喜劇男神」行列，尤其是吻戲之濃烈深情每每引起討論，還給他帶來了「 吻戲匠人」的稱號XDD

2. 朴寶英

小小只的朴寶英真的很激發人的保護欲！ 近幾年主演的《哦！ 我的鬼神君》、《大力女子都奉順》都超好看，人稱「寶可愛」、「愛情喜劇妖精」，近期的電影《婚禮那一天》裡更是演活了初戀的模樣，男女老少都愛她，超有觀眾緣~

3. 徐玄振

徐玄振是拍完《又，吳海英》之後才被大家發現的一塊隱藏寶石，之後主演的《愛情的溫度》、《愛上變身情人》都口碑不俗， 她對每一部劇的角色也都做出了優秀的詮釋，被稱為「愛情喜劇女神」、「信看演（因為信任而看的演員）」。

4. 朴信惠

被稱為「男神收割機」的朴信惠不僅每部戲都搭檔人氣男星，自身的演技、顏值和挑劇本的眼光也都十分可靠，自從2003年在SBS電視劇《天國的階梯》中露面，幾乎每年都有新作品，在 《繼承者們》、《皮諾丘》等劇中的優秀演技為人稱讚。 除了感情劇，朴信惠在歷史劇、醫療劇等類型作品中也有出色表現，更憑2013年上映的電影《七號房的禮物》成為「千萬級演員」，與玄彬合拍的新劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正在熱播中，一定要追啊！

（圖源：KSD韓星網，《金秘書為何那樣》、《婚禮那一天》、《愛上變身情人》、《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

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