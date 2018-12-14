姜栋元和YG签约后只去过两次公司！听了理由之后只想说：你的偶像包袱去哪儿了XD
明星 2018年12月14日 星期五08:15 Rui
姜栋元从出道开始就走神秘美少年的路线，自带「面纱」效果，让粉丝们都觉得是「雾里看花」，而这份神秘感也一直保持到了现在。
私生活一向很低调的姜栋元与YG娱乐签约之后展开了积极的娱乐圈活动，最近韩网上就传开了他从签约到现在只去过两次公司的趣事，虽然是姜栋元2年前透露过的事情，但到现在网民们提起来还是津津乐道。
当时已经和YG娱乐签约两年的姜栋元这样介绍东家，「他们完全不干涉我，甚至连我自己都觉得惊讶，从来不过问我的事情，但我有任何请求他们都会听。 」对东家的表现十分满意。
而接下来的话才是秒杀全场，姜栋元说：「他们有次对我说，我都已经签约了，不来公司看看的话是不是有些过分，於是我就去过两次。 」让姜栋元踏入YG大楼的第一个原因就是公司的员工餐厅，他很好奇早就在网路上盛传开来YG的员工餐厅到底有多美味，於是想去亲口尝尝看。
而第二个原因则让人大跌眼镜，完全不符合姜栋元的神秘气息，他自爆：「还有一次是路过公司周围，突然想要上厕所才进去。 」
「图：NAVER」
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