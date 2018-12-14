姜棟元和YG簽約後只去過兩次公司！聽了理由之後只想說：你的偶像包袱去哪兒了XD

姜棟元和YG簽約後只去過兩次公司！聽了理由之後只想說：你的偶像包袱去哪兒了XD

明星   2018年12月14日   星期五08:15   Rui   3

姜棟元從出道開始就走神秘美少年的路線，自帶「面紗」效果，讓粉絲們都覺得是「霧裡看花」，而這份神秘感也一直保持到了現在。

私生活一向很低調的姜棟元與YG娛樂簽約之後展開了積極的娛樂圈活動，最近韓網上就傳開了他從簽約到現在只去過兩次公司的趣事，雖然是姜棟元2年前透露過的事情，但到現在網民們提起來還是津津樂道。

當時已經和YG娛樂簽約兩年的姜棟元這樣介紹東家，「他們完全不干涉我，甚至連我自己都覺得驚訝，從來不過問我的事情，但我有任何請求他們都會聽。 」對東家的表現十分滿意。

而接下來的話才是秒殺全場，姜棟元說：「他們有次對我說，我都已經簽約了，不來公司看看的話是不是有些過分，於是我就去過兩次。 」讓姜棟元踏入YG大樓的第一個原因就是公司的員工餐廳，他很好奇早就在網路上盛傳開來YG的員工餐廳到底有多美味，於是想去親口嚐嚐看。

而第二個原因則讓人大跌眼鏡，完全不符合姜棟元的神秘氣息，他自爆：「還有一次是路過公司周圍，突然想要上廁所才進去。 」

「圖：NAVER」

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留言/評論
  • NgIce Ng
    YG對他來說是汽車休息站，可以吃飯去廁所😆😆😆
    2小時前
  • 陳怡婷
    1小時前
  • Charlotte Tu
    真可愛❤️
    2小時前
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