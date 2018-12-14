姜棟元和YG簽約後只去過兩次公司！聽了理由之後只想說：你的偶像包袱去哪兒了XD
明星 2018年12月14日 星期五08:15 Rui
姜棟元從出道開始就走神秘美少年的路線，自帶「面紗」效果，讓粉絲們都覺得是「霧裡看花」，而這份神秘感也一直保持到了現在。
私生活一向很低調的姜棟元與YG娛樂簽約之後展開了積極的娛樂圈活動，最近韓網上就傳開了他從簽約到現在只去過兩次公司的趣事，雖然是姜棟元2年前透露過的事情，但到現在網民們提起來還是津津樂道。
當時已經和YG娛樂簽約兩年的姜棟元這樣介紹東家，「他們完全不干涉我，甚至連我自己都覺得驚訝，從來不過問我的事情，但我有任何請求他們都會聽。 」對東家的表現十分滿意。
而接下來的話才是秒殺全場，姜棟元說：「他們有次對我說，我都已經簽約了，不來公司看看的話是不是有些過分，於是我就去過兩次。 」讓姜棟元踏入YG大樓的第一個原因就是公司的員工餐廳，他很好奇早就在網路上盛傳開來YG的員工餐廳到底有多美味，於是想去親口嚐嚐看。
而第二個原因則讓人大跌眼鏡，完全不符合姜棟元的神秘氣息，他自爆：「還有一次是路過公司周圍，突然想要上廁所才進去。 」
「圖：NAVER」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞