原以为是新人演员却已经38岁还已婚，《男朋友》中的他怒刷好感 狂欢不用担心没公车啦～首尔市公车最晚到凌晨2点！ 这些艺人的理想型很奇特，最后一位口味有点重啊 【K社韩文小百科】2019年韩国10大消费趋势关键词！ 首尔大学分析中心权威揭晓（下）

作为备受瞩目的明星，艺人们常常会被问到理想型究竟是什么样子。 有时，他们会给出抽象的回答，但也有时候艺人们也会直接给出娱乐圈的范本作为答案，不过今天要说的这几位明星却有著独一无二的品味，他们的理想型很不一般。

DIA郑采妍



有著甜美笑容的爱豆郑采妍的理想型是「下巴线条像刺一样尖锐」的人，原因就是「暴饮暴食的人都会有双下巴，我喜欢自我管理严格的人」。

姜河那



姜河那曾经在某次采访中透露，「我会被那种比起男友更追求自我梦想的女生所吸引，她不会把男友放在第一位，而是更爱自己的梦想， 我喜欢爱学习的人」如此明事理的男生真的太棒了。

申世景



作为无数宅男甚至是男艺人心目中女神的申世景，她的理想型很与众不同，最爱「声音好听，责任感强的男人，就像Optimus Prime一样的男人」(擎天柱、无敌铁牛、柯柏文)。 看来申世景喜欢的类型是高大威猛类的男人。

张基河



长相温和的张基河喜欢强势一点的女生，「我喜欢的女生要有卡里斯马，最好可以一下子把我放倒的那一类。 女生很有气场的话，我也会接收到那种气场，会让我紧张起来，最爱能够让我觉得帅气的女生。 」

俞承豪



俞承豪对自己的理想型有全面的认知，「穿著深色系的衣服，背著斜挂包，很知性，喜欢动物的女生。 」很少有男生会对理想型做出如此详细的解释。

神话Jun Jin



爱豆长寿团神话的Jun Jin欧巴的理想型非常不一般，他偏爱忧郁的女生，「在别人面前活泼明朗，但在我面前略带忧郁，有一点点躁郁症的女孩最好」。 欧巴，你确定你爱这一挂？值得一提的是，JunJin的前女友就是女演员李诗英。

「图：NAVER、《Ceci》、《1ST LOOK》」

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