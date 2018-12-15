原以為是新人演員卻已經38歲還已婚，《男朋友》中的他怒刷好感 狂歡不用擔心沒公車啦～首爾市公車最晚到凌晨2點！ 這些藝人的理想型很奇特，最後一位口味有點重啊 【K社韓文小百科】2019年韓國10大消費趨勢關鍵詞！ 首爾大學分析中心權威揭曉（下）

作為備受矚目的明星，藝人們常常會被問到理想型究竟是什麼樣子。 有時，他們會給出抽象的回答，但也有時候藝人們也會直接給出娛樂圈的範本作為答案，不過今天要說的這幾位明星卻有著獨一無二的品味，他們的理想型很不一般。

DIA鄭采妍



有著甜美笑容的愛豆鄭采妍的理想型是「下巴線條像刺一樣尖銳」的人，原因就是「暴飲暴食的人都會有雙下巴，我喜歡自我管理嚴格的人」。

姜河那



姜河那曾經在某次採訪中透露，「我會被那種比起男友更追求自我夢想的女生所吸引，她不會把男友放在第一位，而是更愛自己的夢想， 我喜歡愛學習的人」如此明事理的男生真的太棒了。

申世景



作為無數宅男甚至是男藝人心目中女神的申世景，她的理想型很與眾不同，最愛「聲音好聽，責任感強的男人，就像Optimus Prime一樣的男人」(擎天柱、無敵鐵牛、柯柏文)。 看來申世景喜歡的類型是高大威猛類的男人。

張基河



長相溫和的張基河喜歡強勢一點的女生，「我喜歡的女生要有卡裡斯馬，最好可以一下子把我放倒的那一類。 女生很有氣場的話，我也會接收到那種氣場，會讓我緊張起來，最愛能夠讓我覺得帥氣的女生。 」

俞承豪



俞承豪對自己的理想型有全面的認知，「穿著深色系的衣服，背著斜掛包，很知性，喜歡動物的女生。 」很少有男生會對理想型做出如此詳細的解釋。

神話Jun Jin



愛豆長壽團神話的Jun Jin歐巴的理想型非常不一般，他偏愛憂鬱的女生，「在別人面前活潑明朗，但在我面前略帶憂鬱，有一點點躁郁症的女孩最好」。 歐巴，你確定你愛這一掛？值得一提的是，JunJin的前女友就是女演員李詩英。

「圖：NAVER、《Ceci》、《1ST LOOK》」

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