BIGHIT官方声明：防弹少年团遇轻微追尾车祸，无成员受伤，向后行程无变化
明星 2018年12月11日 星期二07:50 Rui
12月9日，防弹少年团在台湾举办完个唱返回住处的途中遭遇多车剐蹭事故，牵动了无数粉丝的心。
演唱会结束后，防弹少年团的成员们搭乘车辆离开，却在行驶过程上发生追尾事故，主办单位证实当时成员们都在车上，还称「当下就立刻为艺人安排了其他车辆离开，目前都安全地回到饭店，没有任何人受伤，事故也已经排除。 」还有网民随后就在网路上爆料，发生本次追尾事件全因粉丝跟车所致，但这一说法并未得到证实。
与此同时，防弹少年团的所属经纪公司BIGHIT也发布了官方声明，表示：「结束台湾演唱会返回住处的途中艺人的车辆之间发生了轻微的碰撞事故，事故之后已经采取了所有必要措施，且全体成员并无受伤，已安全返回住处， 并不会影响接下来的行程。 」
此外，正在举办全球巡演的防弹少年团还要亮相年末的颁奖礼，12月12日出席在日本琦玉、14日在香港举办的2018MAMA颁奖礼，并在12月25日圣诞节当天出席SBS《2018歌谣大战-The Wave》。
「图：BIGHIT」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻