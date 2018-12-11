BIGHIT官方聲明：防彈少年團遇輕微追尾車禍，無成員受傷，向後行程無變化

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12月9日，防彈少年團在台灣舉辦完個唱返回住處的途中遭遇多車剮蹭事故，牽動了無數粉絲的心。

演唱會結束後，防彈少年團的成員們搭乘車輛離開，卻在行駛過程上發生追尾事故，主辦單位證實當時成員們都在車上，還稱「當下就立刻為藝人安排了其他車輛離開，目前都安全地回到飯店，沒有任何人受傷，事故也已經排除。 」還有網民隨後就在網路上爆料，發生本次追尾事件全因粉絲跟車所致，但這一說法並未得到證實。



與此同時，防彈少年團的所屬經紀公司BIGHIT也發佈了官方聲明，表示：「結束台灣演唱會返回住處的途中藝人的車輛之間發生了輕微的碰撞事故，事故之後已經採取了所有必要措施，且全體成員並無受傷，已安全返回住處， 並不會影響接下來的行程。 」



此外，正在舉辦全球巡演的防彈少年團還要亮相年末的頒獎禮，12月12日出席在日本琦玉、14日在香港舉辦的2018MAMA頒獎禮，並在12月25日聖誕節當天出席SBS《2018歌謠大戰-The Wave》。

「圖：BIGHIT」

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