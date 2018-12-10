宋旻浩&P.O高一时参加《无限Girls》「珍贵」录像曝光，P.O的发型太有个性
明星 2018年12月10日 星期一10:31 Rui
宋旻浩和P.O因为《新西游记》让观众们看到了两人「真实死党」的面貌，每次两人默契大爆发时，节目组都不忘打出「十年知己」的字幕，就怕观众不知道他们从学生时期时就是好兄弟。
一则「证明」两人兄弟情的旧录影曝光，让我们看到了青涩的宋旻浩和P.O。 该则录影是2009年播出的《无限Girls》第1季的片段，节目组来到了宋旻浩和P.O的母校-翰林演艺艺术高中，「无限Girls」的成员们和学生们上演了一场精彩的对决。 当时还在读高一的P.O和另一名同学演绎了一段个性十足的Rap。 学生气十足的P.O顶著一头显眼的黄色爆炸头，戴著一副眼镜，整个人看上去都萌萌的。
而P.O身后站著的一群学生中就有宋旻浩，他穿著一件白色的羽绒服，头发染成金色，后梳露出额头，听到P.O说Rap时身体还跟著摆动。
（P.O精彩Rap从40分钟开始~）
看了录影的网友们留言称：「两人真的从高中开始就是好友啊」、「他们从高中起就个性十足」、「和现在没什么差别，只是少了点婴儿肥」等。
「图：《新西游记》、NATE」
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