宋旻浩&P.O高一時參加《無限Girls》「珍貴」錄像曝光，P.O的髮型太有個性
明星 2018年12月10日 星期一10:31 Rui
宋旻浩和P.O因為《新西遊記》讓觀眾們看到了兩人「真實死黨」的面貌，每次兩人默契大爆發時，節目組都不忘打出「十年知己」的字幕，就怕觀眾不知道他們從學生時期時就是好兄弟。
一則「證明」兩人兄弟情的舊錄影曝光，讓我們看到了青澀的宋旻浩和P.O。 該則錄影是2009年播出的《無限Girls》第1季的片段，節目組來到了宋旻浩和P.O的母校-翰林演藝藝術高中，「無限Girls」的成員們和學生們上演了一場精彩的對決。 當時還在讀高一的P.O和另一名同學演繹了一段個性十足的Rap。 學生氣十足的P.O頂著一頭顯眼的黃色爆炸頭，戴著一副眼鏡，整個人看上去都萌萌的。
而P.O身後站著的一群學生中就有宋旻浩，他穿著一件白色的羽絨服，頭髮染成金色，後梳露出額頭，聽到P.O說Rap時身體還跟著擺動。
（P.O精彩Rap從40分鐘開始~）
看了錄影的網友們留言稱：「兩人真的從高中開始就是好友啊」、「他們從高中起就個性十足」、「和現在沒什麼差別，只是少了點嬰兒肥」等。
「圖：《新西遊記》、NATE」
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