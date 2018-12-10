TWICE 最新主打歌長預告曝光 確定再度登上日本《Music Station Special SUPERLIVE》！ 馬成228來台找回憶!! 崔振赫《皇后的品格》後即將訪台 冰山公主的冬日回歸 Jessica 本週發表新歌！ 《先熱情地打掃吧》預告：尹鈞相終於明白自己對金裕貞的感情？宋再臨也要展開追求行動了嗎？ 全炫茂＆韓惠珍爆分手，沉默3日後...雙方所屬社發表聲明否認！而《我獨》目前正在照常錄影！ 《Running Man》牧場老闆不認識「亞洲王子」，讓李光洙感到受辱開始回顧人生～ SJ始源、李宥英、金玟廷、金義聖、太仁鎬確定合作KBS《各位國民們》！預計明年3月首播 超危險！ BTS防彈少年團遭遇追尾事故：疑似粉絲跟車導致 JTBC翻拍同名人氣日劇《Legal High》！晉久、徐恩秀確定出演 預計明年2月播出 再見了！這是他們最後一次的打歌舞台——Wanna One《春風》 & NU'EST W《HELP ME》 SJ厲旭因感染A型流感…為保護藝人 SOLO專輯將延期至明年1月2日發行！ 回歸迫近 EXO公開最後兩組預告照 SHINee溫流&演員金玟錫今日入伍！ 剪短髮照片+手寫信公開！ 宋旻浩&P.O高一時參加《無限Girls》「珍貴」錄像曝光，P.O的髮型太有個性 全炫茂&韓惠珍情滅 節目中無互動+連續2日沉默 【男團品牌評價】BTS防彈少年團穩坐寶座長達 8 個月 Wanna One、EXO 名次持平 參加完倒數派對不用擔心回不了家：跨年夜首爾加開4班深夜巴士！ 這就是真 rapper！宋旻浩奪〈FIANCÉ〉第三冠以 rap 發表感言 軍隊的BIG MAC！CU便利店推出當兵才吃得到的「軍隊漢堡」 BTOB 昌燮新專輯全曲試聽出爐 入伍前一週舉行個人演唱會！ 成為SM女團成員的必備條件是什麼大家知道嗎？反射弧一定要短！

← 上一則 下一則 →