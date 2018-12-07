张基龙有望担任OCN新周末剧《Blue Eye》男主角！在剧中饰演顶尖杀手 预计明年2月播出
韩剧 2018年12月7日 星期五13:54 JiaJia
今年（2018年）出演tvN《我的大叔》，并以MBC《过来抱抱我》当上男主角的张基龙，高大帅气、演技备受认可的他，接到新作品的出演邀约啦！#人设很带感哦 #想看
将作为《Priest》、《圈套》之后的接档作品、 OCN新周末剧《Blue Eye》，描述被恶魔之手抛弃的男人，和被恶魔之手抚养长大的女人，以及为了复仇盯上他们的委托人的故事，预计於明年（2019年）2月播出。日前，演员张基龙收到男主角出演提案。
若张基龙确定出演，他将在剧中饰演「金时勋」，是业界里的顶尖杀手。对枪械使用自如，更能精准地将飞刀投掷到十公尺外的目标上，任何东西都可以被他当作杀伤性武器使用。处事果断的他，拥有超强应变能力，可以无声无息地消除目标。人们不晓得他的姓名、年龄、人种，各国黑帮和组织若想藉他人之手消除政敌等人，就会雇用他来完成任务。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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