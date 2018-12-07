張基龍有望擔任OCN新週末劇《Blue Eye》男主角！在劇中飾演頂尖殺手 預計明年2月播出
韓劇 2018年12月7日 星期五13:54 JiaJia
今年（2018年）出演tvN《我的大叔》，並以MBC《過來抱抱我》當上男主角的張基龍，高大帥氣、演技備受認可的他，接到新作品的出演邀約啦！#人設很帶感哦 #想看
將作為《Priest》、《圈套》之後的接檔作品、 OCN新週末劇《Blue Eye》，描述被惡魔之手拋棄的男人，和被惡魔之手撫養長大的女人，以及為了復仇盯上他們的委託人的故事，預計於明年（2019年）2月播出。日前，演員張基龍收到男主角出演提案。
若張基龍確定出演，他將在劇中飾演「金時勳」，是業界裡的頂尖殺手。對槍械使用自如，更能精準地將飛刀投擲到十公尺外的目標上，任何東西都可以被他當作殺傷性武器使用。處事果斷的他，擁有超強應變能力，可以無聲無息地消除目標。人們不曉得他的姓名、年齡、人種，各國黑幫和組織若想藉他人之手消除政敵等人，就會僱用他來完成任務。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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