这次是真帐号啦！EXO SUHO开通IG

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小编都忘了被骗多少次了，这次终於是真．金俊勉．SUHO．IG，大家快关注吧～

EXO有多名成员都有开通个人IG，除了灿烈、伯贤和世勋外，KAI和XIUMIN是开过＞删掉＞重开，而SUHO则一直使用官网和粉丝互动，网络上不时传出他开通IG的消息，然而事后那些帐号都是不了了之或是假的。不过日前，就在大家不为意之时，SUHO居然突然开通IG啦！而且他的认证方式非常直接，就是来个直播啦 XD



七分多钟的直播讯息量很多，包括：SUHO是在练舞时忽然兴起开IG的、伯贤帮忙并帮他开直播、灿烈一度以为SUHO哥说笑结果是真帐号、灿烈调皮想播后续的主打歌被制止、灿烈可以自己演起一出音乐剧、他们在等CHEN、D.O.和XIUMIN、SUHO要世勋关注他成为他IG的One and only one、SUHO希望有100个人关注他...诸如此类可以看到EXO在练习室的日常和成员间的相处，非常有趣。

除了直播，SUHO上传了两张照片，一张是即将於13日发表的正规5辑后续专辑《LOVE SHOT》的钻石LOGO，一张则是他的自拍照，他更写道：「Hello 김준cotton」



他的IG名就是「kimjuncotton」呀～也许你会问为什么是棉花？？？大家还记得EXO刚出道时，成员们汉名未正名，金俊勉的译名一度是「金俊绵」，由此粉丝也眤称他「棉花宝宝」，对於EXO-L非常了解的SUHO自然也知道自己的别号啦～在原名被其他人使用过的情况下，看来他就选择了用「棉花」代替了，是不是很聪明呢？



不过SUHO也不用担心没有100个人关注他，因为他的IG开通后，至今已超过120万人关注了～大家也快快加他吧～

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