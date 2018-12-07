這次是真帳號啦！EXO SUHO開通IG

小編都忘了被騙多少次了，這次終於是真．金俊勉．SUHO．IG，大家快關注吧～
EXO有多名成員都有開通個人IG，除了燦烈、伯賢和世勳外，KAI和XIUMIN是開過＞刪掉＞重開，而SUHO則一直使用官網和粉絲互動，網絡上不時傳出他開通IG的消息，然而事後那些帳號都是不了了之或是假的。不過日前，就在大家不為意之時，SUHO居然突然開通IG啦！而且他的認證方式非常直接，就是來個直播啦 XD
七分多鐘的直播訊息量很多，包括：SUHO是在練舞時忽然興起開IG的、伯賢幫忙並幫他開直播、燦烈一度以為SUHO哥說笑結果是真帳號、燦烈調皮想播後續的主打歌被制止、燦烈可以自己演起一齣音樂劇、他們在等CHEN、D.O.和XIUMIN、SUHO要世勳關注他成為他IG的One and only one、SUHO希望有100個人關注他...諸如此類可以看到EXO在練習室的日常和成員間的相處，非常有趣。
除了直播，SUHO上傳了兩張照片，一張是即將於13日發表的正規5輯後續專輯《LOVE SHOT》的鑽石LOGO，一張則是他的自拍照，他更寫道：「Hello 김준cotton」
他的IG名就是「kimjuncotton」呀～也許你會問為什麼是棉花？？？大家還記得EXO剛出道時，成員們漢名未正名，金俊勉的譯名一度是「金俊綿」，由此粉絲也眤稱他「棉花寶寶」，對於EXO-L非常了解的SUHO自然也知道自己的別號啦～在原名被其他人使用過的情況下，看來他就選擇了用「棉花」代替了，是不是很聰明呢？
不過SUHO也不用擔心沒有100個人關注他，因為他的IG開通後，至今已超過120萬人關注了～大家也快快加他吧～
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