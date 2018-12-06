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时隔六年⋯⋯Jellyfish 新男团 VERIVERY 敲定明年初出道！ KPOP 施乃琪

经过出道综艺的暖身后，Jellyfish Entertainment 旗下的七人新男团 VERIVERY 终於要正式出道啦！ Jellyfish Entertainment 在今天（6 日）宣布 VERIVERY 将於 2019 年 1 月出道，即将成为继 VIXX 后的第二组男团，同时也是公司内的第三组偶像团体。 VERIVERY 的团名源自在拉丁文中有「真实」之意的 “VERI”，和英文 “VERY” 结合起来后含义就一目了然，此外 “VERI” 亦是四个英文字 “Various”、”Energetic”、”Real” 和 “Innovation” 首字母的缩写。Jellyfish 透露 VERIVERY 从音乐、表演、外贸、作词作曲到影片制作能力一应俱全，是一组多才多艺的实力派团体。

自从 9 月开播出道综艺后 VERIVERY 就开始逐渐累积起粉丝群，上个月更抢先举行了击掌会，看来明年的正式出道也很值得期待！

（照片与影片来源：Jellyfish Entertainment） 施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

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