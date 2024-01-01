看韩星台湾跨年差点崩溃XD Jessi喊羚羊鸡排最爆笑，金世正&周兴哲合唱与N.Flying中文歌超诚意

（2024韩星台湾跨年全回顾、歌单全整理！）

昨晚（31）到今（1）日凌晨，相信许多KPOP迷都盯著电视机、手机或电脑，等待韩国歌手的登场吧！台湾从北到南，台北市有‎华莎，台中市有‎Jessi，桃园市有N.Flying，台南市有金世正与VERIVERY，你看谁？

多团粉就纠结了，昨天就发生从华莎、‎Jessi、VERIVERY、金世正到N.Flying都有重叠的情形，各家电视台YouTube直播里，粉丝们还会互相「道相报」提醒哪边谁出来了，瞬间就会有一批粉丝「跳槽」或跳入。聊天室最激动的大概是台北台中，因为台北华莎才唱一首，台中Jessi就出来了！（小编也崩溃只能电视手机两边看Orz）

华莎以今年推出的solo热门曲〈I Love My Body〉开场，还唱了〈TWIT〉、〈Chili〉，以及MAMAMOO经典歌曲串烧〈Decalcomanie〉、〈Egotistic〉、〈Starry night〉与〈HIP〉，最后才是聊天室网友狂敲碗的〈Maria〉。镜头照到台下相当多MAMAMOO「胡萝卜手灯」，也能听见粉丝MOOMOO们超强应援，而华莎在与主持人互动时学了各种语言包括台语的「我爱你」献全场。



▼华莎表演（已定位4:10:21）



▼华莎虽然没有留在台上与观众倒数，但欣赏到了台北101烟火



Jessi一身火辣登场，也用自身热门歌曲〈What Type of X〉开场，唱完一开口就说「It’s very fuxxking cold.」也用中文自我介绍「你好，我是Jessi」，还先向大家说明因为是电视直播不能讲太多脏话，所以只会说五次「干」。不过，她接著向粉丝求教新词汇，学了「靠腰」（哭枵，饥饿而吵闹之意）、「赶羚羊鸡排」，霸气骂完都会慌张笑出来问什么意思，反差萌相当爆笑。



除了〈Gum〉、〈ZOOM〉、〈NUNU NANA〉等超嗨名曲，她还献唱描述自己梦想的〈Star〉，要大家「Never fuxxing give up」不要放弃，talk环节也会向台下观众互动，更宣布2024会来台湾开演唱会。

▼Jessi表演（已定位3:43:27）



▼Jessi表演过后亲切转发粉丝tag她的限时动态内容



是台南同时也是全台湾最先登场的韩星，VERIVERY除了因健康暂停活动的慜撰以及入伍中的东宪与浩容，四名成员启贤、延浩、勇胜、冈旻来台，共同唱跳〈Crazy Like That〉、〈TRIGGER〉、〈Tap Tap〉、〈SKYDIVE〉。延浩也小小演唱了周兴哲〈你好不好〉，当启贤演唱萧敬腾和林俊杰的〈Hello〉时，延浩更跟著合音，最后四人一起带来抒情歌〈Fine〉，好歌喉频频受赞许。



▼VERIVERY表演（已定位4:18:09）



▼VERIVERY结束后发文和粉丝VERRER表达新年快乐、2024要继续奔跑下去



VERIVERY结束就是金世正？不，穿插了周兴哲在中间，因为周兴哲要和金世正合唱！周兴哲唱著〈永不失联的爱〉，金世正突然就从升降台升出合唱，金世正过去就曾cover过〈永不失联的爱〉，没想到有朝一日能盼到和原唱的合作版本啊！〈Planet〉、〈Whale〉、〈Voyage〉、《社内相亲》OST〈Love, Maybe〉，金世正一连唱下来让观众超满足。穿著长摆短裙礼服的她，亲民的坐在舞台上和观众合影亦成了印象深刻之处。



▼周兴哲&金世正〈永不失联的爱〉到金世正solo表演（已定位5:18:49）



▼金世正后台发文祝福「新年快乐」，和周兴哲、主持人吴建恒与徐凯希合影



最后是桃园的N.Flying，由於乐手车勋、金宰铉与徐东成当兵去，N.Flying就暂时从乐团变李承协与柳会胜双人合唱组合跑活动，演唱〈Moonshot〉、〈STARLIGHT〉、〈Blue Moon〉、〈Oh really.〉与〈Rooftop〉，中间完整唱了台湾八三夭演唱的〈想见你想见你想见你〉并且陪伴桃园市民跨年，观众网友都说诚意满满，不认识他们的网友都拚命问是谁！



▼N.Flying完整登台cut



▼李承协限时动态发文「桃园新年快乐」，还有和主持人后台和照



▼今元旦N.Flying官方也上传了新年祝福讯息



一路看下来歌手们都诚意满满，现场粉丝们应援也非常令人感动啊！你最喜欢谁的表演呢？小编选不出来啊～原本只是路人粉都要入坑了！

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