時隔六年⋯⋯Jellyfish 新男團 VERIVERY 敲定明年初出道！
KPOP 2018年12月6日 星期四12:02 施乃琪
經過出道綜藝的暖身後，Jellyfish Entertainment 旗下的七人新男團 VERIVERY 終於要正式出道啦！
Jellyfish Entertainment 在今天（6 日）宣布 VERIVERY 將於 2019 年 1 月出道，即將成為繼 VIXX 後的第二組男團，同時也是公司內的第三組偶像團體。
VERIVERY 的團名源自在拉丁文中有「真實」之意的 “VERI”，和英文 “VERY” 結合起來後含義就一目瞭然，此外 “VERI” 亦是四個英文字 “Various”、”Energetic”、”Real” 和 “Innovation” 首字母的縮寫。Jellyfish 透露 VERIVERY 從音樂、表演、外貿、作詞作曲到影片製作能力一應俱全，是一組多才多藝的實力派團體。
自從 9 月開播出道綜藝後 VERIVERY 就開始逐漸累積起粉絲群，上個月更搶先舉行了擊掌會，看來明年的正式出道也很值得期待！
（照片與影片來源：Jellyfish Entertainment）
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