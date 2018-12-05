以公平为优先、排除线上投票制 《金唱片奖》(Golden Disc Awards) 明年 1 月登场！
KPOP 2018年12月5日 星期三14:00 施乃琪
在各种投票厮杀不断的时刻，难得有一个不需要粉丝早晚拼命的颁奖典礼，那就是即将在明年初登场的《金唱片奖》！
迎来第 33 届的老牌颁奖典礼《金唱片奖》将於 2019 年 1 月 5、6 两日在首尔高尺 Skyodome 举行，其中 5 日颁发数位音源奖项，翌日则是实体唱片奖项。
作为历史悠久的音乐颁奖典礼，《金唱片奖》表示这次也会以「公平性」为第一优先的价值，邀请 6 位国内代表性的音源流通相关人士或乐坛专家组成执行委员会，再加上 30 位电视台、制作人、乐评家⋯⋯等人组成的评审团，一起从 2017 年 12 月 1 日起中 2018 年 11 月 30 日间发行的作品中选出入围作品与最终得奖者。
特别的是，近年来许多奖项都以线上投票为依据，造成任何奖项都等同「人气奖」的现象，《金唱片奖》为消除这种状况於是取消线上投票机制，延续去年的方式仅以实体唱片销量、音源流量及专家评分来选出得奖者。《金唱片奖》将於 7 日公布本届各奖项的入围名单，到时候别忘了锁定消息！
（照片来源：Golden Disc Awards）
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