以公平為優先、排除線上投票制 《金唱片獎》(Golden Disc Awards) 明年 1 月登場！
KPOP 2018年12月5日 星期三14:00 施乃琪
在各種投票廝殺不斷的時刻，難得有一個不需要粉絲早晚拼命的頒獎典禮，那就是即將在明年初登場的《金唱片獎》！
迎來第 33 屆的老牌頒獎典禮《金唱片獎》將於 2019 年 1 月 5、6 兩日在首爾高尺 Skyodome 舉行，其中 5 日頒發數位音源獎項，翌日則是實體唱片獎項。
作為歷史悠久的音樂頒獎典禮，《金唱片獎》表示這次也會以「公平性」為第一優先的價值，邀請 6 位國內代表性的音源流通相關人士或樂壇專家組成執行委員會，再加上 30 位電視台、製作人、樂評家⋯⋯等人組成的評審團，一起從 2017 年 12 月 1 日起中 2018 年 11 月 30 日間發行的作品中選出入圍作品與最終得獎者。
特別的是，近年來許多獎項都以線上投票為依據，造成任何獎項都等同「人氣獎」的現象，《金唱片獎》為消除這種狀況於是取消線上投票機制，延續去年的方式僅以實體唱片銷量、音源流量及專家評分來選出得獎者。《金唱片獎》將於 7 日公布本屆各獎項的入圍名單，到時候別忘了鎖定消息！
（照片來源：Golden Disc Awards）
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