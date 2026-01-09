韩国金唱片登台大巨蛋！将由Disney+线上直播，登场偶像团体、歌手明星阵容华丽到粉丝们不可置信
KPOP   2026年1月9日   星期五13:46   Mico  

（封面图源：第40届金唱片@Disney+）

韩国K-POP年度颁奖典礼第40届金唱片（Golden Disc Awards）今年选择在台北大巨蛋登场，有Stray Kids、IVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、CORTIS、Jennie等18组人气歌手团体将登台演出。还有蔡依林、许光汉、边佑锡、安孝燮都将以颁奖嘉宾的身分出席典礼。

▼2026年金唱片颁奖典礼的转播＆直播平台
线上直播：Disney+
电视转播：TVBS欢乐台
直播时间：2026年1月10日（周六）红毯 16:00，典礼 17:30 开始
（图源：第40届金唱片@Disney+）

▼主持人：成始璄、文佳煐
（图源：第40届金唱片@超级圆顶）
▲ 颁奖嘉宾阵容：蔡依林、许光汉、宋仲基、边佑锡、安孝燮

▼当晚演出阵容

ALLDAY PROJECT
ARrC
ATEEZ
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
（图源：第40届金唱片@超级圆顶）

CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
JENNIE（BLACKPINK）
（图源：第40届金唱片@超级圆顶）

KiiiKiii
LE SSERAFIM
MONSTA X
NCT WISH

Stray Kids
TWS
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ

当晚，金唱片的奖项中，包含了「数位音源」与「专辑唱片」两大部门。主要包含「数位音源大赏」与「专辑唱片大赏」两项最高荣誉，以及「数位音源本赏」与「专辑唱片本赏」等常设奖项，以及新人奖、人气奖、全球K-pop艺人奖、最佳团体、最佳solo、最佳乐团、最佳OST......等奖项。

