成为SM女团成员的必备条件是什么大家知道吗？反射弧一定要短！
明星 2018年12月10日 星期一08:00 Rui
SM娱乐作为韩国娱乐圈的龙头老大，不知道有多少怀著爱豆梦想的年轻人想要踏入这片神圣的殿堂，因为成为SM练习生就意味著已经成功了一半，纵观那些已经出道了的SM旗下的女爱豆们，她们除了外形出众、业务能力超强之外， 其实还有一个必备条件，那就是反射弧一定要短，眼明手快才重要！！
f(x) Krystal：哦莫纳，幸亏我眼疾手快，要不然就掉了~
via GIPHY
少女时代 秀英：看到零食还要什么麦克风，这手速也是没谁能比了~
via GIPHY
少女时代 Tiffany：一接一甩，小编一位是什么舞蹈动作，一气呵成看不出任何破绽！
via GIPHY
via GIPHY
少女时代 Sunny：小Case，不出手就能接住~
via GIPHY
少女时代 太妍：棒球队最厉害的球员也就是这个水准吧，哈哈哈~
via GIPHY
via GIPHY
Red Velvet Irene：本仙女的技能就是瞬间爆发力~手速没人比得过我！
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
Red Velvet 涩琪：幸亏刹车及时，要不就要追尾啦~好险！
via GIPHY
「图：PANN」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论