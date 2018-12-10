SJ始源、李宥英、金玟廷、金義聖、太仁鎬確定合作KBS《各位國民們》！預計明年3月首播 超危險！ BTS防彈少年團遭遇追尾事故：疑似粉絲跟車導致 JTBC翻拍同名人氣日劇《Legal High》！晉久、徐恩秀確定出演 預計明年2月播出 再見了！這是他們最後一次的打歌舞台——Wanna One《春風》 & NU'EST W《HELP ME》 SJ厲旭因感染A型流感…為保護藝人 SOLO專輯將延期至明年1月2日發行！ 回歸迫近 EXO公開最後兩組預告照 SHINee溫流&演員金玟錫今日入伍！ 剪短髮照片+手寫信公開！ 宋旻浩&P.O高一時參加《無限Girls》「珍貴」錄像曝光，P.O的髮型太有個性 全炫茂&韓惠珍情滅 節目中無互動+連續2日沉默 【男團品牌評價】BTS防彈少年團穩坐寶座長達 8 個月 Wanna One、EXO 名次持平 參加完倒數派對不用擔心回不了家：跨年夜首爾加開4班深夜巴士！ 這就是真 rapper！宋旻浩奪〈FIANCÉ〉第三冠以 rap 發表感言 軍隊的BIG MAC！CU便利店推出當兵才吃得到的「軍隊漢堡」 BTOB 昌燮新專輯全曲試聽出爐 入伍前一週舉行個人演唱會！ 成為SM女團成員的必備條件是什麼大家知道嗎？反射弧一定要短！

SM娛樂作為韓國娛樂圈的龍頭老大，不知道有多少懷著愛豆夢想的年輕人想要踏入這片神聖的殿堂，因為成為SM練習生就意味著已經成功了一半，縱觀那些已經出道了的SM旗下的女愛豆們，她們除了外形出眾、業務能力超強之外， 其實還有一個必備條件，那就是反射弧一定要短，眼明手快才重要！！

f(x) Krystal：哦莫納，幸虧我眼疾手快，要不然就掉了~



via GIPHY

少女時代 秀英：看到零食還要什麼麥克風，這手速也是沒誰能比了~



via GIPHY

少女時代 Tiffany：一接一甩，小編一位是什麼舞蹈動作，一氣呵成看不出任何破綻！



via GIPHY

via GIPHY

少女時代 Sunny：小Case，不出手就能接住~



via GIPHY

少女時代 太妍：棒球隊最厲害的球員也就是這個水準吧，哈哈哈~



via GIPHY

via GIPHY

Red Velvet Irene：本仙女的技能就是瞬間爆發力~手速沒人比得過我！



via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Red Velvet 澀琪：幸虧刹車及時，要不就要追尾啦~好險！



via GIPHY

「圖：PANN」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞