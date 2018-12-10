成為SM女團成員的必備條件是什麼大家知道嗎？反射弧一定要短！
明星 2018年12月10日 星期一08:00 Rui
SM娛樂作為韓國娛樂圈的龍頭老大，不知道有多少懷著愛豆夢想的年輕人想要踏入這片神聖的殿堂，因為成為SM練習生就意味著已經成功了一半，縱觀那些已經出道了的SM旗下的女愛豆們，她們除了外形出眾、業務能力超強之外， 其實還有一個必備條件，那就是反射弧一定要短，眼明手快才重要！！
f(x) Krystal：哦莫納，幸虧我眼疾手快，要不然就掉了~
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少女時代 秀英：看到零食還要什麼麥克風，這手速也是沒誰能比了~
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少女時代 Tiffany：一接一甩，小編一位是什麼舞蹈動作，一氣呵成看不出任何破綻！
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少女時代 Sunny：小Case，不出手就能接住~
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少女時代 太妍：棒球隊最厲害的球員也就是這個水準吧，哈哈哈~
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Red Velvet Irene：本仙女的技能就是瞬間爆發力~手速沒人比得過我！
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Red Velvet 澀琪：幸虧刹車及時，要不就要追尾啦~好險！
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「圖：PANN」
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