BTS防弹少年团Jin庆生，多张旧照大放出！ 公开手写信感谢粉丝

今天是防弹少年团大哥Jin的生日，成员们纷纷公开了他的「珍藏级」旧照，Jin也PO出手写信感谢大家，真的超有爱！！
1992年12月4日出生的Jin在昨日迎来了第26个生日，突然想感叹大家真的好年轻，才二十出头就获得这么多国际荣誉，拍拍手：
为了庆祝Jin的生日，防弹成员们发挥PO旧照的优秀传统，Jimin一口气公开4张，留言说：「我们的大哥，最爱的大哥，真心祝生日快乐！ 」照片里有他和Jin去旅行时的照片、在待机室拍的自拍，还有一张Jin的鼻孔大特写XD好啦天然美男认证~
J-Hope也公开2张Jin的照片：「超强烈！ Jin！ 生日快乐Jin！ 」
最搞笑的是还PO出了Jin在海边钓鱼的影片，Jin一边收线一边说：「好像不对耶」，结果......！ 「生日快乐大哥！ #钓到大鱼的Jin #所有人都惊讶了 #钓鱼王金硕珍」真的被他们笑死XDD
생일 축하합니다 행님! 꺄르르 #진형생일ㅊㅋ #대어를낚은찐 #모두가놀란대어 #낚시왕김석진 pic.twitter.com/DrjzNZUWm9— 방탄소년단 (@BTS_twt) 2018年12月3日
生日的「当事人」Jin也PO出手写信和自拍表示感谢：「今天是我的生日，真的好开心。 不仅因为生日，也因为看到阿米们很喜悦、在Twitter和粉咖里一起玩得很起劲的模样，感到更加开心了。 阿米们的幸福对我而言是最大的幸福。 」
「前几天我们拿到了大奖和人气奖！ 拿大奖当然很开心，但是阿米们努力得来的人气奖我也超喜欢。 非常非常感谢阿米！ 」最后还用英文写对外国粉丝很抱歉，因为自己英文不太好，这份诚意真的太可爱啦~Jin生日快乐！每天都要快乐哦~~
（图源：BTS Twitter）
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