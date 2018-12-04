BTS防彈少年團Jin慶生，多張舊照大放出！ 公開手寫信感謝粉絲

今天是防彈少年團大哥Jin的生日，成員們紛紛公開了他的「珍藏級」舊照，Jin也PO出手寫信感謝大家，真的超有愛！！
1992年12月4日出生的Jin在昨日迎來了第26個生日，突然想感歎大家真的好年輕，才二十出頭就獲得這麼多國際榮譽，拍拍手：
為了慶祝Jin的生日，防彈成員們發揮PO舊照的優秀傳統，Jimin一口氣公開4張，留言說：「我們的大哥，最愛的大哥，真心祝生日快樂！ 」照片裡有他和Jin去旅行時的照片、在待機室拍的自拍，還有一張Jin的鼻孔大特寫XD好啦天然美男認證~
J-Hope也公開2張Jin的照片：「超強烈！ Jin！ 生日快樂Jin！ 」
最搞笑的是還PO出了Jin在海邊釣魚的影片，Jin一邊收線一邊說：「好像不對耶」，結果......！ 「生日快樂大哥！ #釣到大魚的Jin #所有人都驚訝了 #釣魚王金碩珍」真的被他們笑死XDD
생일 축하합니다 행님! 꺄르르 #진형생일ㅊㅋ #대어를낚은찐 #모두가놀란대어 #낚시왕김석진 pic.twitter.com/DrjzNZUWm9— 방탄소년단 (@BTS_twt) 2018年12月3日
生日的「當事人」Jin也PO出手寫信和自拍表示感謝：「今天是我的生日，真的好開心。 不僅因為生日，也因為看到阿米們很喜悅、在Twitter和粉咖裡一起玩得很起勁的模樣，感到更加開心了。 阿米們的幸福對我而言是最大的幸福。 」
「前幾天我們拿到了大獎和人氣獎！ 拿大獎當然很開心，但是阿米們努力得來的人氣獎我也超喜歡。 非常非常感謝阿米！ 」最後還用英文寫對外國粉絲很抱歉，因為自己英文不太好，這份誠意真的太可愛啦~Jin生日快樂！每天都要快樂哦~~
（圖源：BTS Twitter）
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