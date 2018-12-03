《先热情地打扫吧》今晚预告：金裕贞强吻尹钧相？霸气告白：「他是一位很帅气的人」
韩剧 2018年12月3日 星期一13:55 JiaJia
尹钧相从「350万」变成「代表大人」，裕贞妹妹的职场生活正式开始啦！
JTBC月火剧（周一、二播出）将於今晚（3日）播出第3集，吉五雪（金裕贞 饰）通过体能测验，进入张善杰（尹钧相 饰）所经营的清洁公司上班。
在第3集预告中，有过几面之缘的两位主角成为甲方、乙方的关系，喝得醉醺醺的五雪居然在善杰的车上吐了？代表大人很生气，怒吼五雪的名字！五雪还抱怨善杰根本是个超爱干净的精神病。
镜头一转，五雪的学长出现了，还作势要把她带走！善杰要学长放开五雪的手，五雪就被两位男人扯来扯去。学长真的不是什么好人，他告诉五雪：「代表应该不会和你交往的，难道你拜托他假扮成男友了吗？」
五雪回答雪长：「他是我的爱人没错，他不会像前辈一样，因为我做这种事情而看不起我，他是一位很帅气的人！」五雪霸气地把善杰的脸捧住，并且往他的嘴唇一吻...总觉得之后会发展成，善杰马上跑去刷牙？没有的话，那就是真爱了！（唉）
（图片、影片来源：JTBC《先热情地打扫吧》）
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