《先熱情地打掃吧》今晚預告：金裕貞強吻尹鈞相？霸氣告白：「他是一位很帥氣的人」
韓劇 2018年12月3日 星期一13:55 JiaJia
尹鈞相從「350萬」變成「代表大人」，裕貞妹妹的職場生活正式開始啦！
JTBC月火劇（週一、二播出）將於今晚（3日）播出第3集，吉五雪（金裕貞 飾）通過體能測驗，進入張善傑（尹鈞相 飾）所經營的清潔公司上班。
在第3集預告中，有過幾面之緣的兩位主角成為甲方、乙方的關係，喝得醉醺醺的五雪居然在善傑的車上吐了？代表大人很生氣，怒吼五雪的名字！五雪還抱怨善傑根本是個超愛乾淨的精神病。
鏡頭一轉，五雪的學長出現了，還作勢要把她帶走！善傑要學長放開五雪的手，五雪就被兩位男人扯來扯去。學長真的不是什麼好人，他告訴五雪：「代表應該不會和妳交往的，難道妳拜託他假扮成男友了嗎？」
五雪回答雪長：「他是我的愛人沒錯，他不會像前輩一樣，因為我做這種事情而看不起我，他是一位很帥氣的人！」五雪霸氣地把善傑的臉捧住，並且往他的嘴唇一吻...總覺得之後會發展成，善傑馬上跑去刷牙？沒有的話，那就是真愛了！（欸）
（圖片、影片來源：JTBC《先熱情地打掃吧》）
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