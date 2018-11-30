《鸡龙仙女传》实在太心疼男二徐志焄，希望金金能抱得仙女归啊～TAT

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（谈及集剧情）温柔体贴、善解人意、斯文帅气、有时傻的呆萌可爱，我如今已沦陷，在追剧的朋友…是否有和小编一样的心情呢？ ＝///＝ （男一尹贤旻后面其实有加分到）

本周tvN月火剧（周一、二）《鸡龙仙女传》播至第8集，虽已播过半进度，但两男一女的三角恋曲，依旧是扑朔迷离，不过前世的角色也一一曝光，甚至男一与男二是有著相当密切的关系～？



虽然揭开越来越多过去与前世，但目前看来都是点到为止，给出了提示，但却让看得观众增加了越来越多的疑惑，一开始虽然男一尹贤旻（饰演郑教授）的表现，让观众有些想弃剧，但之后发现自己爱上了文彩元（饰演仙女宣玉南），彻底改变了态度，也让不少观众喜欢上他的转变。



不过，男二徐志焄（饰演金琴／绰号金金）也不是省油的灯，因为想起了一些前世的片段，变更加深了对仙女的爱意，不仅在服饰店对她从背后环抱住。



还在最新第8集中，深情对仙女说：「不要走！仙女等待的那个人，真的是郑教授吗？也有可能不是啊！」紧紧抓著她向自己靠近，看得超让人心动啊～！



温柔眼神＋甜蜜的微笑，真的是无法档啊～！！！



但郑教授到后期对仙女态度上的转变，也是让人感觉很好，希望大家都能够得到幸福罗…，越看到后面，越觉得哪一位是老公都可以，但还是好奇神仙→古代→现代时，三人的关系，更希望大家都能够得到幸福的归属～。



▼最新预告：



PS：因为是改编的，结局也可能会变，也可能忠於原著，一切都是未知数啊～！

（图自：爱奇艺／官方剧照／tvNdrama）

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