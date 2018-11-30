《雞龍仙女傳》實在太心疼男二徐志焄，希望金金能抱得仙女歸啊～TAT

（談及集劇情）溫柔體貼、善解人意、斯文帥氣、有時傻的呆萌可愛，我如今已淪陷，在追劇的朋友…是否有和小編一樣的心情呢？ ＝///＝ （男一尹賢旻後面其實有加分到）
本週tvN月火劇（週一、二）《雞龍仙女傳》播至第8集，雖已播過半進度，但兩男一女的三角戀曲，依舊是撲朔迷離，不過前世的角色也一一曝光，甚至男一與男二是有著相當密切的關係～？
雖然揭開越來越多過去與前世，但目前看來都是點到為止，給出了提示，但卻讓看得觀眾增加了越來越多的疑惑，一開始雖然男一尹賢旻（飾演鄭教授）的表現，讓觀眾有些想棄劇，但之後發現自己愛上了文彩元（飾演仙女宣玉南），徹底改變了態度，也讓不少觀眾喜歡上他的轉變。
不過，男二徐志焄（飾演金琴／綽號金金）也不是省油的燈，因為想起了一些前世的片段，變更加深了對仙女的愛意，不僅在服飾店對她從背後環抱住。
還在最新第8集中，深情對仙女說：「不要走！仙女等待的那個人，真的是鄭教授嗎？也有可能不是啊！」緊緊抓著她向自己靠近，看得超讓人心動啊～！
但鄭教授到後期對仙女態度上的轉變，也是讓人感覺很好，希望大家都能夠得到幸福囉…，越看到後面，越覺得哪一位是老公都可以，但還是好奇神仙→古代→現代時，三人的關係，更希望大家都能夠得到幸福的歸屬～。
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PS：因為是改編的，結局也可能會變，也可能忠於原著，一切都是未知數啊～！
（圖自：愛奇藝／官方劇照／tvNdrama）
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