韩剧 先热情地打扫吧일단뜨겁게청소하라 - 邋遢女 VS 洁癖男

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（剧雷，慎入）延宕多时的新剧《先热情地打扫吧》终於上档了，首播2集皆破3%以上，顺利起跑。不晓得有追看的剧饭觉得好不好看？



最近几部剧的剧情很无力，都是为了追主演，挺到完结。而这部《先热情地打扫吧》虽然男、女主人设固定，剧情不新，节奏算明快。导演更保留了漫画风，挺适合只追演员，又不喜重口味的剧饭。



印象中，这部戏最初是先定了女主金裕贞及宋再临，最后男主安孝燮。开拍不久金裕贞健康问题停拍，等待她休养。几个月后，差不多要复拍，安孝燮却因档期问题退出（可能拍30/17吧），才由尹均相接手。看完2集，觉得这位内心孤单、严重洁癖的男主角色，尹均相确实比安孝燮更适合、且更能掌握。即使是富三代的清洁公司代表也要有点底蕴，安孝燮可能就单薄了。大概受了《一日三餐》影响，不适应他沉重的演绎，偏喜呆萌角色。脸肉肉的诠释四处躲藏或抓坏蛋的悲惨人设说服力不够，这个生活优渥的洁癖富三代就很适合他。



金裕贞本就硬底子，诠释年龄接近的现代角色更上手，只是有几场戏太用力了。她的醉酒戏火侯没徐玄振的催泪力道，那场戏反倒感受得到尹均相角色的心情变化。而在被硬扯下马脸面具和知道被学长利用了自己的感情打击戏，又非常到位。



男2宋再临的戏份不多，但也铺陈为神秘的楼塔房房客，他应该也是富宅男背景吧。

总之，2集看下来，如果只为追演员的话，这部剧情不会瞎到要硬撑。后面瞎不瞎？也得追看才知道。20181129

#第3集预告，让人非常期待邋遢女和洁癖男碰撞的火花

#脸肉肉的尹均相实在太呆萌了

#闵都凞真的是千年女主闺蜜吗？

#又看到金元海大叔了

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