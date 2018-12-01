韓劇 先熱情地打掃吧일단뜨겁게청소하라 - 邋遢女 VS 潔癖男

（劇雷，慎入）延宕多時的新劇《先熱情地打掃吧》終於上檔了，首播2集皆破3%以上，順利起跑。不曉得有追看的劇飯覺得好不好看？
最近幾部劇的劇情很無力，都是為了追主演，挺到完結。而這部《先熱情地打掃吧》雖然男、女主人設固定，劇情不新，節奏算明快。導演更保留了漫畫風，挺適合只追演員，又不喜重口味的劇飯。
印象中，這部戲最初是先定了女主金裕貞及宋再臨，最後男主安孝燮。開拍不久金裕貞健康問題停拍，等待她休養。幾個月後，差不多要復拍，安孝燮卻因檔期問題退出（可能拍30/17吧），才由尹均相接手。看完2集，覺得這位內心孤單、嚴重潔癖的男主角色，尹均相確實比安孝燮更適合、且更能掌握。即使是富三代的清潔公司代表也要有點底蘊，安孝燮可能就單薄了。大概受了《一日三餐》影響，不適應他沉重的演繹，偏喜呆萌角色。臉肉肉的詮釋四處躲藏或抓壞蛋的悲慘人設說服力不夠，這個生活優渥的潔癖富三代就很適合他。
金裕貞本就硬底子，詮釋年齡接近的現代角色更上手，只是有幾場戲太用力了。她的醉酒戲火侯沒徐玄振的催淚力道，那場戲反倒感受得到尹均相角色的心情變化。而在被硬扯下馬臉面具和知道被學長利用了自己的感情打擊戲，又非常到位。
男2宋再臨的戲份不多，但也舖陳為神秘的樓塔房房客，他應該也是富宅男背景吧。
總之，2集看下來，如果只為追演員的話，這部劇情不會瞎到要硬撐。後面瞎不瞎？也得追看才知道。20181129
#第3集預告，讓人非常期待邋遢女和潔癖男碰撞的火花
#臉肉肉的尹均相實在太呆萌了
#閔都凞真的是千年女主閨蜜嗎？
#又看到金元海大叔了
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