《威基基》演员大换血！文佳煐、安昭熙、金睿园确定担任第2季女主角 李伊庚、申譞洙、金善浩男主角出演讨论中
韩剧 2018年11月27日 星期二08:00 JiaJia
第1季的演员，就剩李伊庚有望出演了…本来还以为可以在第2季看到斗植（孙承源 饰）和秀雅（李珠雨 饰）的故事耶！
今年（2018年）2月开播的JTBC月火剧（周一、二播出）《加油吧威基基》，由金正铉、李伊庚、孙承源、郑仁仙、高媛熙、李珠雨等人主演，描述一群面临人生危机的青年，在威基基民宿发生的青春故事，内容愉快有趣并大获好评。而电视台方面宣布，该部作品确定制作第2季，以明年（2019年）3月份作为JTBC月火剧播出为目标。
昨日（26日），根据业界人士透露，《加油吧威基基2》女主角出演阵容大换血，将由文佳煐、安昭熙、金睿园担任。
▲文佳煐
▲安昭熙
▲金睿园
男主角的部分，曾出演过第1季的李伊庚收到出演提案，目前正在积极讨论中；而申譞洙、金善浩则有望加入第2季出演阵容。对了！申譞洙有特别出演过第1季，当时他的角色是「网店模特儿」，不晓得会不会沿用当时的人设呢～
▲李伊庚
▲申譞洙
▲金善浩
（图片来源：KSD、TVDaily）
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