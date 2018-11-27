《威基基》演員大換血！文佳煐、安昭熙、金叡園確定擔任第2季女主角 李伊庚、申譞洙、金善浩男主角出演討論中

《威基基》演員大換血！文佳煐、安昭熙、金叡園確定擔任第2季女主角 李伊庚、申譞洙、金善浩男主角出演討論中

韓劇   2018年11月27日   星期二08:00   JiaJia   11

第1季的演員，就剩李伊庚有望出演了…本來還以為可以在第2季看到斗植（孫承源 飾）和秀雅（李珠雨 飾）的故事耶！

今年（2018年）2月開播的JTBC月火劇（週一、二播出）《加油吧威基基》，由金正鉉、李伊庚、孫承源、鄭仁仙、高媛熙、李珠雨等人主演，描述一群面臨人生危機的青年，在威基基民宿發生的青春故事，內容愉快有趣並大獲好評。而電視台方面宣佈，該部作品確定製作第2季，以明年（2019年）3月份作為JTBC月火劇播出為目標。

昨日（26日），根據業界人士透露，《加油吧威基基2》女主角出演陣容大換血，將由文佳煐、安昭熙、金叡園擔任。


▲文佳煐


▲安昭熙


▲金叡園

男主角的部分，曾出演過第1季的李伊庚收到出演提案，目前正在積極討論中；而申譞洙、金善浩則有望加入第2季出演陣容。對了！申譞洙有特別出演過第1季，當時他的角色是「網店模特兒」，不曉得會不會沿用當時的人設呢～


▲李伊庚


▲申譞洙


▲金善浩

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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留言/評論
  • Pey Fann Yeap
    Tung YanYu IvyMak 那个脚臭的网店模特可能会有演第2季😂还记得吗? 还有yanyu喜欢的男演员😂他演这剧很适合
    4小時前
  • Love Jenny
    第一季真的很好笑啊
    3小時前
  • Jeffrey Hwang
    希望不會失望⋯⋯
    1小時前
  • Ruth Chiu
    這樣會好看嗎？第一季演員真的很讚~😁
    4小時前
  • 林寶寶
    好期待👏👏👏👏👏
    4小時前
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