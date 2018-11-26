【影音回顾】「让我们笑著再会吧」一起来重温 Highlight 入伍前的最后一唱！
KPOP 2018年11月26日 星期一14:34 施乃琪
陪伴歌迷走过九年后，Highlight 也即将在明年追随队长尹斗俊陆续入伍，相信 Light 一定都会等他们的对吧？
Highlight 於上个周末在奥林匹克体操竞技场提前举行年末演唱会《OUTRO》，以专辑中常放在尾声的 “outro” 象徵活动暂时划下句点、即将与歌迷分别的心境。
经过由 BEAST 到 Highlight 的重大改变，不变的是全员始终认真对待音乐和表演的坚持。这次的公演中 Highlight 都以最新特别专辑的主打歌 “Loved” 揭开序幕，演唱了 “Can Yuo Feel It?”、”Celebrate”、”Highlight“、”We Up”、”Plz Don’t Be Sad”⋯⋯等改组后的新歌外，最后也表演了 “Shock”、”Good Luck”、”Fiction”⋯⋯等过去 BEAST 活动时的经典歌曲，让全场歌迷又激动又感动。
经历了成员离团、毅然退出前东家独立活动、队长却又突然入伍⋯⋯等波折，Highlight 当天面对整场始终如一陪伴在身边的粉丝频频难忍激动情绪，不只龙俊亨因泪水而说不出话来，一向冷静的梁耀燮也在唱著新歌 “Take Care” 时哭到唱不下去。
「九年来并不是只有好事而已，但就像已经逝去的时光，相信眼前的时间也会有过去的一天，请大家好好照顾身体、好好生活，我们只想笑著和你们再次相见。」Highlight 最后表示：「这场公演对我们而言很有意义，相较於我们自己的定义，和在场的大家一起创造的气氛，其实就是 ”OUTRO” 真正的意义 ！」
（照片与影片来源：Around US Entertainment、@high5ivelights、@myDREAMboys HIGHLIGHT）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论