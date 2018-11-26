【影音回顧】「讓我們笑著再會吧」一起來重溫 Highlight 入伍前的最後一唱！
KPOP 2018年11月26日 星期一14:34 施乃琪
陪伴歌迷走過九年後，Highlight 也即將在明年追隨隊長尹斗俊陸續入伍，相信 Light 一定都會等他們的對吧？
Highlight 於上個週末在奧林匹克體操競技場提前舉行年末演唱會《OUTRO》，以專輯中常放在尾聲的 “outro” 象徵活動暫時劃下句點、即將與歌迷分別的心境。
經過由 BEAST 到 Highlight 的重大改變，不變的是全員始終認真對待音樂和表演的堅持。這次的公演中 Highlight 都以最新特別專輯的主打歌 “Loved” 揭開序幕，演唱了 “Can Yuo Feel It?”、”Celebrate”、”Highlight“、”We Up”、”Plz Don’t Be Sad”⋯⋯等改組後的新歌外，最後也表演了 “Shock”、”Good Luck”、”Fiction”⋯⋯等過去 BEAST 活動時的經典歌曲，讓全場歌迷又激動又感動。
經歷了成員離團、毅然退出前東家獨立活動、隊長卻又突然入伍⋯⋯等波折，Highlight 當天面對整場始終如一陪伴在身邊的粉絲頻頻難忍激動情緒，不只龍俊亨因淚水而說不出話來，一向冷靜的梁耀燮也在唱著新歌 “Take Care” 時哭到唱不下去。
「九年來並不是只有好事而已，但就像已經逝去的時光，相信眼前的時間也會有過去的一天，請大家好好照顧身體、好好生活，我們只想笑著和你們再次相見。」Highlight 最後表示：「這場公演對我們而言很有意義，相較於我們自己的定義，和在場的大家一起創造的氣氛，其實就是 ”OUTRO” 真正的意義 ！」
（照片與影片來源：Around US Entertainment、@high5ivelights、@myDREAMboys HIGHLIGHT）
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