FNC 新女团 Cherry Bullet 关注度直线上升 全员合照首度曝光！
KPOP 2018年11月26日 星期一12:19 施乃琪
从 FNC 宣布将推出新女团 Cherry Bullet 至今短短不到的时间，大众对她们的关注明显地直线上升，如今全员团体照也终於释出了！
FNC Entertainment 昨晚（25 日）公开了 Cherry Bullet 的首波团体照，海允、Bora、Remi、Kokoro、Mirae、Chaerin、Linlin、Yuju、May 和 Jiwon 十人终於第一次一起曝光，清一色白 T 恤配牛仔裤的基本款造型简约清新又不失成熟感。
Cherry Bullet 从上周开始陆续公开成员的个人照，每张都让人联想到玩游戏解锁任务的画面，暗示著一一解开新团魅力与特色。其中因为有曾参加过《Produce 48》的海允、来自日本和韩国的 Kokoro、May 和 Linlin，因此也迅速掀起了各国网友的讨论。
很快地从 28 日开始，Cherry Bullet 就会在 Mnet 频道开播出道实境节目《圈内人频道 Cherry Bullet》，向大众呈现十人努力成为「演艺圈内人」的过程！
（照片来源：FNC Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论