爱豆选秀题材韩剧！《星星闪耀的夜晚》首播见两名真爱豆GHOST9李津宇&Cherry Bullet裕姝

《星星闪耀的夜晚》去年底12月23日於韩国开播，首两集叙述「纳米比沙漠」般的女主角「姜秀贤」（高贤廷 饰）在处於生涯危机时，如何遇到如海洋的希望「刘振宇」（厉云 饰）。

故事倒叙法呈现，选秀节目《STAR RISE》第三回合演出正要开始，刘振宇却临阵脱逃，姜秀贤在屋顶上找到他，什么也没说就握住他的手把他拉回去。上台后，刘振宇脑中所想的，是自己和姜秀贤的对话。「姜代表，我可以相信你吗？」刘振宇流著泪问，姜秀贤点头。



事情回到他们认识之初，原本姜秀贤是潘朵拉创办人兼现任代表之一，却被旗下爱豆男团成员及前同事张贤哲（李贤俊 饰）陷害，一夕间被解雇。潘朵拉高层出现动荡，刘振宇等长期练习生也被逐出，刘振宇还被追讨妈妈之前向公司借的两亿。和姜秀贤并肩作战多年的金代表（朴真宇）看不下去两人都被逼到绝境，灵机一动问姜秀贤要不要接手栽培刘振宇。

姜秀贤研究刘振宇的资料许久，也试图调查他的身家背景，在听见他街头自弹自唱的实力，并明了他的家庭多么不堪后，决定和他签约。姜秀贤心里盘算著让刘振宇拿下《STAR RISE》冠军后再将他卖给其他公司，丈夫沈俊锡（尹相铉 饰）无法理解她要卖别人的孩子投资自己的孩子沈镇佑（李津宇 饰）。



下集预告沈俊锡竟要和姜秀贤离婚，而姜秀贤和刘振宇决定合作后，各自都怀疑能不能拿下选秀冠军，刘振宇瞒著姜秀贤偷偷帮张贤哲身边的克里斯（李基宅 饰）工作，似乎闯下大祸……



《星星闪耀的夜晚》首播收视率相当低，以1.4%、1.6%开跑，不过以电视台ENA 2024年播出的所有戏剧为标准来说，还算正常范围，而网路评价两极，有人说高贤廷很美、演技好，却也有人相当在意她「嘴型很奇怪」；厉云也有人说外貌和眼神太沧桑不像高中生；剧情有人说很有趣，也有人说设定很奇怪，尤其是只爱钱的刘振宇妈妈。

饰演「沈镇佑」的李津宇倒给人新鲜之感，这是他第一部电视剧作品，先前都演网路剧。李津宇本身是男团GHOST9成员也是选秀节目《PRODUCE X 101》出身，不过此次演戏和自己的亲身经历没什么相干，要演的是制作人与音乐人儿子，还是听障，有人认为他的眼神表现很好。



除了李津宇，还有另一名本身是爱豆的演员登场，Cherry Bullet裕姝（崔裕姝）。裕姝前两年演出《7人的逃脱》系列「宋智善」（蜜雪儿）一角带给大众记忆点，很可惜‎Cherry Bullet去年4月解散‎。她在《星星》用自己的声音献唱，有人评价「开口就知道为什么找她了」、「音色很美」，她也为剧实际献唱OST〈花路〉。



《星星闪耀的夜晚》香港观众可於黄Viu煲剧平台追看。



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