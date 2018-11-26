FNC 新女團 Cherry Bullet 關注度直線上升 全員合照首度曝光！
KPOP 2018年11月26日 星期一12:19 施乃琪
從 FNC 宣布將推出新女團 Cherry Bullet 至今短短不到的時間，大眾對她們的關注明顯地直線上升，如今全員團體照也終於釋出了！
FNC Entertainment 昨晚（25 日）公開了 Cherry Bullet 的首波團體照，海允、Bora、Remi、Kokoro、Mirae、Chaerin、Linlin、Yuju、May 和 Jiwon 十人終於第一次一起曝光，清一色白 T 恤配牛仔褲的基本款造型簡約清新又不失成熟感。
Cherry Bullet 從上週開始陸續公開成員的個人照，每張都讓人聯想到玩遊戲解鎖任務的畫面，暗示著一一解開新團魅力與特色。其中因為有曾參加過《Produce 48》的海允、來自日本和韓國的 Kokoro、May 和 Linlin，因此也迅速掀起了各國網友的討論。
很快地從 28 日開始，Cherry Bullet 就會在 Mnet 頻道開播出道實境節目《圈內人頻道 Cherry Bullet》，向大眾呈現十人努力成為「演藝圈內人」的過程！
（照片來源：FNC Entertainment）
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