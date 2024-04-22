不满7年！Cherry Bullet出道5年FNC宣告解散

女团Cherry Bullet今（22）日由经纪公司FNC娱乐宣布解散，部分成员续留公司展开个人活动。

FNC娱乐公告和Cherry Bullet成员海允、裕姝、紫萝、智媛、莉美、彩麟和MAY经过长时间的思虑与商量后，决定结束团体活动，等同宣告解散，并且终止和海允、智媛、莉美与MAY的合约，而裕姝、紫萝与彩麟将继续作为FNC的旗下艺人进行个人活动。FNC在末尾也对Cherry Bullet粉丝表示歉意，也希望大家继续观注不再是以Cherry Bullet身分，而是以新身分出发的成员们。



▼Cherry Bullet年初才欢庆出道5周年



[] Cherry Bullet 5th Anniversary



행복한 기억으로 가득 채워줘서 고마워요

앞으로도 즐거운 추억 만들어가요



Thank you for all the happy memories

Let's continue to make joyful memories together #CherryBullet #체리블렛 #CherryBullet_5th_Anniversary pic.twitter.com/fZftXJqeNz — Cherry Bullet (체리블렛) (@cherrybullet) January 21, 2024

Cherry Bullet 2019年年初出道，原本是10人团，但当年年底未来（后曾用艺名Ella以PIXY成员出道）、KOKORO（加藤心，日本籍，现ME:I成员）与粼粼（台湾籍，现薄荷水晶成员）退出后便以7人体制活动。Cherry Bullet 2021年有三名成员紫萝、智媛与MAY挑战选秀节目《Girls Planet 999》，去年紫萝、智媛与彩麟挑战《Queendom Puzzle》，只可惜两次参赛都都未有成员能突破重围从节目组团。

尽管如此，Cherry Bullet每年都固定回归，一些粉丝、网友相当讶异突然做出此决定，毕竟一般团体都是签7年约，她们不到7年就解散。也有粉丝认为FNC对Cherry Bullet的营运策略不当，让成员们不断往选秀跑导致回归次数太少、不用心，甚至有粉丝相当生气称最初退团的成员是被逼退的。

▼Cherry Bullet人气歌曲回顾



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