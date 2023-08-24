HallyuPopFest永利韩流巨星草地音乐节10月澳门隆重举办：SHINee、NCT DREAM等11团亮相

作为全球顶尖的豪华综合度假村运营商，永利澳门很荣幸首次将HallyuPopFest永利韩流巨星草地音乐节带到澳门。

届时一众重磅K-pop艺人及组合将在永利皇宫草地上带来精彩的现场演出。在10月21日至22日活动期间，一场韩流浪潮将席卷而来，领衔艺人及组合包括NCT DREAM和SHINee，协同HYOLYN、KARD、Sam Kim、VERIVERY、Cherry Bullet、OMEGA X、 H1-KEY和NINE to SIX等，他们将会在永利皇宫草地献上震撼的现场演出，这更是世界上首个户外HallyuPopFest音乐盛典。

永利将与AEG Presents Asia和H.A.H. Entertainment合作，携手举办HallyuPopFest 2023年澳门站，是次为期两天的大型音乐节，为金秋10月带来一场热闹非凡的盛会。10个重量级艺人与团队将登上位於永利皇宫草地的舞台，为广大乐迷献上一场震撼的音乐盛宴。领衔嘉宾NCT Dream将开启音乐节的首晚表演，而SHINee则会在第二晚担任领衔嘉宾。为期两天的活动中，VIP观众将获邀参加星光熠熠的红毯活动，与心仪的艺人近距离互动。而Hi-Wave Meet & Greet活动也将为粉丝们带来与他们喜爱的韩流偶像近距离见面的机会。秉承HallyuPopFest音乐节的传统，现场将设HallyuTown带来丰富韩国文化体验，观众们可於永利皇宫五彩缤纷的摊位中品尝到韩式美食、畅饮特式饮品、体验活动和拍照机会等。

永利澳门有限公司总裁、董事会副主席陈志玲表示：「永利非常荣幸能够在澳门首度引进HallyuPopFest音乐节。音乐娱乐旅游正在世界各地蓬勃发展，而这个一年一度的K-pop音乐节旋即成为全球热潮。透过在永利皇宫举办这个国际级的音乐盛事，我们致力把澳门打造成全球顶尖的盛事举办目的地。永利将继续在推动澳门旅游业发展方面发挥积极作用，推广‘旅游 + 盛事’的多元魅力，吸引更多国际旅客，为澳门实现经济适度多元发展贡献更大力量。」

AEG Presents Asia总裁兼首席执行官Adam Wilkes分享了他的兴奋之情：「AEG Presents Asia很荣幸能与永利澳门携手合作，举办这次HallyuPopFest 音乐节。这个活动已在全球范围内赢得了无数粉丝的欢心，我们很荣幸能首次在永利户外草地上举办此次音乐节。AEG Presents曾在全球多地推广许多顶级K-pop艺人及演出，现在是时候将这些卓越的音乐才华引入澳门了。」



HallyuPopFest创始人兼H.A.H. Entertainment行政总裁Selena Ho表示：「自2018年首届HallyuPopFest以来，我们已成功走遍了亚洲、欧洲和澳大利亚三大洲。在过去的五年里，参与HallyuPopFest演出的K-pop艺人超过300位，全球Twitter讨论量超过7100万次，吸引超过7万名粉丝亲身感受音乐节所带来的震撼。第五届HallyuPopFest对我来说尤为珍贵，因为这将是我们首次在户外草地举行，更有幸选址於美轮美奂的永利皇宫。H.A.H.很荣幸与AEG Presents以及永利携手合作。」

HallyuPopFest澳门站2023-永利韩流巨星草地音乐节

活动日期：2023年10月21日 & 22日（周六及周日）

地点：永利皇宫

票价：待公布

开票发售：Total Ticketing / 大麦网Damai.cn

正式公开售票将於8月25日中午12点（CST）开始。

详情请浏览官方网站以及各社交平台：

官网 : www.hallyupopfest.com/macau2023

微博/抖音: @永利草地音乐节

Instagram / Facebook / Twitter: @Hallyupopfest Macau

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