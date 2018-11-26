INFINITE澳门见面会：向粉丝大派福利！

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INFINITE 时隔三年，於11月24日再次到访澳门举行粉丝见面会，各位INSPIRIT一定有到场支持啦！

於澳门百老汇-百老汇舞台举行的《INFINITE FAN MEETING 2018 in MACAU》，除了澳门当地的粉丝，更吸引了得多香港跟内地的INSPIRIT到场支持。



於见面会前主办安排了INFINITE成员们与媒体会面，因为最近成员们都专注於个人活动方面，如电影、电视剧跟音乐剧等。所以问了已经有出演多个角色的成员有什么角色想尝试，成种就表示想尝试做杀人的角色，而东雨就表示还没有出演过电视剧跟电影所以任何角色都想要尝试，优铉説笑东雨最适合傻瓜的角色。



因为担任队长跟主唱的圣圭於5月的时侯已入伍，问到成员有否感到没有队长会少了点东西，成烈就表示因爲他们於舞台上完全补上圣圭的空位，所以没有感到少了什么，但自己就非常想念他。



已经出道多年的INFINITE 在歌唱跟演艺都有多个经验，所以问到人生中还有什么想要做的事，优铉就表示想集合各国各地的INSPIRIT 举行演唱会，成种就説想去无人岛居住一个星期，而成烈跟东雨很会説话，说想要到澳门跟粉丝见面。



INFINITE 已经出道了8年多，被问到10年后觉得会在做什么，成们都表示觉得还会跟现在一样，继续INFINITE的活动。希望INSPIRIT 的大家会继续支持他们。



见面会一开始就演唱《Be Mine》跟《Nothing’s Over》令全场超high！虽然少了入伍的圣圭，但刀群舞跟唱功，实力依旧没有减少。接著就到talk跟游戏的时间，成员都报告一下近况，也有多的粉丝福利。不只看到L和成烈露出壮硕的手臂，也看到成种跟成烈大跳女团的舞蹈。



游戏胜出的成烈得到澳门必食的葡挞作为奖品，因为份量有点多，成烈还拿到台下跟粉丝分享，非常贴心。



之后还演唱了几首歌曲，包括《Cover Girl》及《맡겨》，成员演唱时还到舞台下跟粉丝拍手，也拿了粉丝的电话自拍，真的是满满福利！最后INFINITE演唱了《Tell Me》为是次见面会作结尾。

特别鸣谢：澳门银河，澳门百老汇及百老汇舞台

文/Hiro 图/Lancy

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