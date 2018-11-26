INFINITE澳門見面會：向粉絲大派福利！

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INFINITE 時隔三年，於11月24日再次到訪澳門舉行粉絲見面會，各位INSPIRIT一定有到場支持啦！

於澳門百老匯-百老匯舞台舉行的《INFINITE FAN MEETING 2018 in MACAU》，除了澳門當地的粉絲，更吸引了得多香港跟內地的INSPIRIT到場支持。



於見面會前主辦安排了INFINITE成員們與媒體會面，因為最近成員們都專注於個人活動方面，如電影、電視劇跟音樂劇等。所以問了已經有出演多個角色的成員有什麼角色想嘗試，成種就表示想嘗試做殺人的角色，而東雨就表示還沒有出演過電視劇跟電影所以任何角色都想要嘗試，優鉉説笑東雨最適合傻瓜的角色。



因為擔任隊長跟主唱的聖圭於5月的時侯已入伍，問到成員有否感到沒有隊長會少了點東西，成烈就表示因爲他們於舞台上完全補上聖圭的空位，所以沒有感到少了什麼，但自己就非常想念他。



已經出道多年的INFINITE 在歌唱跟演藝都有多個經驗，所以問到人生中還有什麼想要做的事，優鉉就表示想集合各國各地的INSPIRIT 舉行演唱會，成種就説想去無人島居住一個星期，而成烈跟東雨很會説話，說想要到澳門跟粉絲見面。



INFINITE 已經出道了8年多，被問到10年後覺得會在做什麼，成們都表示覺得還會跟現在一樣，繼續INFINITE的活動。希望INSPIRIT 的大家會繼續支持他們。



見面會一開始就演唱《Be Mine》跟《Nothing’s Over》令全場超high！雖然少了入伍的聖圭，但刀群舞跟唱功，實力依舊沒有減少。接著就到talk跟遊戲的時間，成員都報告一下近況，也有多的粉絲福利。不只看到L和成烈露出壯碩的手臂，也看到成種跟成烈大跳女團的舞蹈。



遊戲勝出的成烈得到澳門必食的葡撻作為獎品，因為份量有點多，成烈還拿到台下跟粉絲分享，非常貼心。



之後還演唱了幾首歌曲，包括《Cover Girl》及《맡겨》，成員演唱時還到舞台下跟粉絲拍手，也拿了粉絲的電話自拍，真的是滿滿福利！最後INFINITE演唱了《Tell Me》為是次見面會作結尾。

特別鳴謝：澳門銀河，澳門百老匯及百老匯舞台

文/Hiro 圖/Lancy

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