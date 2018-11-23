10年温暖友情！这个月一直询问对方行程的李洪基和朴信惠，终於见面啦！
明星 2018年11月23日 星期五11:11 Yuan
即使行程繁忙，还是找出时间相聚，一起去打保龄球啦！两人的友情也让许多人都非常羡慕～
昨日，朴信惠在IG更新了与李洪基的合照，并写下：「一个月里一直互相询问对方行程的我们，终於见面啦！真的很满足，压力消失吧！！加油吧我们。」而李洪基则写道：「久违聚在一起缓解压力，永春啊在你有自信的地方被打败觉得怎样？再多练习吧ㅋㅋㅋ下次来我的地方。」
他们两人在2009年拍摄《原来是美男》结识，之后只要有什么新活动，都会为对方送上应援，温暖的友情让许多人都表示：「这样的友情真好」、「是美男和Jeremy啊」、「超久违的合照」等等。
另外，李洪基在10月发行了韩语个人专辑，12月也在日本展开个人巡回演唱会；而朴信惠与玄彬主演的《阿尔罕布拉宫的回忆》将在12月1日播出，也期待他们之后有机会再次合作啦！
（图：FNC、IG@skullhong12、SBS、IG@ssinz7、tvN）
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