10年溫暖友情！這個月一直詢問對方行程的李洪基和朴信惠，終於見面啦！
明星 2018年11月23日 星期五11:11 Yuan
即使行程繁忙，還是找出時間相聚，一起去打保齡球啦！兩人的友情也讓許多人都非常羨慕～
昨日，朴信惠在IG更新了與李洪基的合照，並寫下：「一個月裡一直互相詢問對方行程的我們，終於見面啦！真的很滿足，壓力消失吧！！加油吧我們。」而李洪基則寫道：「久違聚在一起緩解壓力，永春啊在你有自信的地方被打敗覺得怎樣？再多練習吧ㅋㅋㅋ下次來我的地方。」
他們兩人在2009年拍攝《原來是美男》結識，之後只要有什麼新活動，都會為對方送上應援，溫暖的友情讓許多人都表示：「這樣的友情真好」、「是美男和Jeremy啊」、「超久違的合照」等等。
另外，李洪基在10月發行了韓語個人專輯，12月也在日本展開個人巡迴演唱會；而朴信惠與玄彬主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》將在12月1日播出，也期待他們之後有機會再次合作啦！
（圖：FNC、IG@skullhong12、SBS、IG@ssinz7、tvN）
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